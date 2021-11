Kreis Herford meldet drei Corona-Tote

Zwei der Verstorbenen seien nicht geimpft gewesen, teilt der Kreis Herford mit. Die Zahl der Corona-Toten steigt damit insgesamt auf 202, wobei 179 an und 23 mit Corona verstorben sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiter knapp unter der Marke von 200, am Dienstag lag sie bei 198,8 (+3,2 im Vergleich zum Vortag). Im Laufe der vergangenen Woche ist die Inzidenz damit kräftig gestiegen, am 9. November lag sie noch bei 130,1.

Bei den Neuinfektionen wurden 34 weitere Fälle bekannt. Kreisweit sind aktuell 842 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (230), Hiddenhausen (61), Bünde (141), Kirchlengern (65), Rödinghausen (36), Enger (31), Spenge (35), Vlotho (49) und Löhne (194).

In den Krankenhäusern im Kreis Herford werden derzeit 27 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Vier von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, alle vier sind auch beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 26 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Betrachtet man die Verteilung der Neuinfektionen auf die verschiedenen Altersgruppen, so nimmt der Anteil der älteren Altersgruppen sukzessive weiter ab. So machen die unter 30-Jährigen mittlerweile fast die Hälfte der Neuinfektionen aus. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es gut 17 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 15,5 Prozent und bei den 50- bis 59-Jährigen noch etwa 11 Prozent. Auf die 60- bis 69-Jährigen entfallen 6,4 Prozent der Neuinfektionen, der Anteil der Generation Ü70 liegt bei unter 5 Prozent.

Im Kampf gegen das Coronavirus kündigt der Kreis Herford an, ab der kommenden Woche kreisweit mit mobilen Impfungen sowie zusätzlichen stationären Impfstellen an den Start zu gehen. Damit sollen die Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft ergänzt werden. „Wir werden zeitnah über die konkreten Angebote informieren“, erklärt Landrat Jürgen Müller.

Gute Nachrichten gibt es vom Impffortschritt in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern: „Die Boosterimpfungen sind in 46 von 47 Pflegeeinrichtungen in unserem Kreis abgeschlossen – eine Einrichtung fehlt noch, hier gibt es aber bereits die entsprechenden Termine“, sagt Müller. Auch in den Krankenhäusern im Kreis werden die Boosterimpfungen derzeit durchgeführt. 1160 Beschäftigte wurden bereits geimpft, 850 weitere Impfungen sind schon terminiert“, teilt der Landrat mit.

Für Freitag dieser Woche, 19. November, ist eine Impfaktion für Menschen in besonderen Notlagen (zum Beispiel Obdachlose) im Café Miteinander in Hiddenhausen geplant.