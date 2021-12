Kreis Herford meldet vier weitere Corona-Tote

Der Krisenstab vermeldete am Mittwoch außerdem 109 neue Corona-Infektionen. Aktuell sind kreisweit 2371 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (731), Hiddenhausen (204), Bünde (452), Kirchlengern (129), Rödinghausen (69), Enger (135), Spenge (105), Vlotho (155) und Löhne (391). Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis Herford 19.575 Corona-Infektionen registriert worden. In 16.984 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen.

Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 290,6. Da am Vortag wegen einer technischen Störung bei der Datenübermittlung kein aussagekräftiger Vergleichswert vorlag ist dies ein leichter Rückgang im Vergleich zur Inzidenz von 300,9 am 20. Dezember.

In den Krankenhäusern werden derzeit 28 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Zehn von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, sieben sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 35 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.