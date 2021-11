Kreis Herford richtet weitere Impfangebote ein

Aktion startet in der kommenden Woche: Standorte in allen Kommunen

Herford

Zusätzliche Impfangebote stehen ab kommender Woche in allen Kommunen im Kreis Herford zur Verfügung. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt. An allen Standorten sind Erst- und Zweitimpfungen ab 16 Jahren und Auffrischungsimpfungen gemäß Stiko-Empfehlung möglich.