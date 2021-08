13 Millionen Euro sind nicht genug

Wie soll die City künftig aussehen? Alle Interessierten können ab Donnerstag an neuem Konzept mitarbeiten

Herford

Wie soll der Rathausplatz in Zukunft genutzt werden? Was macht die Stadt mit der Fläche am Janup? Welche Ideen gibt es für das Sparkassen-Gebäude Auf der Freiheit oder den Aawiesenpark?

Von Bernd Bexte