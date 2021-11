132 neue Corona-Infektionen bestätigt

Es bleibt dabei: Auch im Kreis Herford ist keine Entspannung der Corona-Lage in Sicht. Seit Mittwoch sind laut Kreisverwaltung 132 neue Infektionen registriert worden.

Inzidenzwert des Kreises Herford ist der dritthöchste in Ostwestfalen-Lippe

Aktuell sind 966 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 15.300 Personen bekannt, die sich infiziert hatten. Davon gelten 14.131 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 225,9 – das ist ein Plus von 10,8 gegenüber dem zuletzt bekannten Wert. Damit liegt der Wittekindskreis im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich auf dem dritthöchsten Platz nach dem Kreis Minden-Lübbecke und dem Kreis Gütersloh.

Die aktuell infizierten Personen im Kreis Herford verteilen sich auf Bünde (175), Herford (249), Hiddenhausen (73), Löhne (242), Rödinghausen (31), Kirchlengern (64), Spenge (37), Enger (36) und Vlotho (59).

Insgesamt sind im Zusammenhang mit der Pandemie bisher kreisweit 203 Menschen gestorben. Laut Kreisverwaltung verstarben 180 Personen "an Corona" und 23 "mit Corona".

Derzeit werden 26 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden vier Personen intensivmedizinisch behandelt. Sie sind alle beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 30 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.