150 kleine Hoffnungsschimmer

Typisierungaktionen in Enger und Herford für die an Blutkrebs erkrankte Melanie Franke aus Vlotho

Denn Mama Melanie Franke hat akute myeloische Leukämie, eine aggressive Form von Blutkrebs. Überleben kann sie nur, wenn sie einen Stammzellspender findet. Am Wochende gab es deshalb zwei Typisierungsaktionen, um diesen Spender zu finden. Am Samstagmorgen ließen sich in der Herforder Markthalle 40 Menschen registrieren, bei der Aktion des Sportvereins SC Enger im Vereinsheim an der Kaiserstraße am Sonntag waren es sogar 110.

Freunde und Verwandte lassen nichts unversucht, damit der Wunsch von Melanie Frankes Söhnen in Erfüllung gehen kann. Einen passenden Spender zu finden ist aber nicht einfach, weshalb es besonders wichtig ist, dass möglichst viele Menschen einen Abstrich machen und sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Diese Registrierung hilft nicht nur Melanie, sie erweitert die Chance für jeden Blutkrebspatienten, einen passenden Spender zu finden.

Anja Aßler (von links), Kristina Ljungeld und Marina Peukert wollen Melanie Franke helfen. Foto: Lea Dembert

Und die Registrierung ist denkbar einfach: Lediglich drei Wattestäbchen mit Abstrichen aus dem Mundraum sowie eine Einverständniserklärung sind notwendig. Die Registrierungssets stellt die DKMS zur Verfügung. In deren Labor werden auch die Abstriche verarbeitet und analysiert.

Ralf Horstmeier, Jugendleiter beim SC Enger, legte sich zusammen mit Nicole und Mario Ohl ins Zeug, um die Aktion am Sonntag zu organisieren. Aus dem Verein kam viel Unterstützung beim Kuchen- und Bratwurstverkauf, aber auch beim Backen der Leckereien. Die Erträge der Verkäufe werden an die DKMS gespendet, die diese für die Finanzierung der Laboruntersuchungen der Abstriche benötigt.

Katharina Ratzke und Lukas Bunte haben bei der Typisierungsaktion in der Herforder Markthalle versucht, möglichst viele Menschen zu einer Registrierung für die Deutschen Knochenmarkspenderdatei zu bewegen. Foto: Dana Thoeren

„Wir versuchen möglichst viele Leute zu erwischen, auch diejenigen, an die man online vielleicht nicht rankommt“, erklärt Horstmeier. Das Internet bietet zwar heutzutage eine große Verknüpfung und Reichweite und hat so schon viele mögliche Spender erreicht, doch „ist ein Post mit dieser Nachricht auch schnell weggewischt und abgehakt“, gibt Tobias Franke, Ehemann von Melanie, zu bedenken. Aus diesem Grund seien solch niedrigschwellige Veranstaltungen wie in der Markthalle oder beim SC Enger sehr wichtig.

Parallel zur Typisierungsaktion fand dort ein Fußballturnier mit mehreren Mannschaften statt und neben den eigenen Sportlern nutzten auch die Spieler der Gastvereine die Gelegenheit und ließen sich registrieren. Einer, der sich ebenfalls registrieren ließ, ist Marcel Frese: „Meine Tochter war einmal wegen einer Krankheit auf eine Blutspende angewiesen und da ist es mir wichtig, mich zu registrieren und so als möglicher Spender zu helfen“, erzählt er.

Mario Ohl (von links), Nicole Ohl, Tobias und Kelvin Franke sowie Ralf Horstmeier freuen sich über den guten Zulauf der Aktion. Foto: Lea Dembert

Auch die Helfer des SC Enger sind mit vollem Eifer dabei: „Natürlich helfe ich, ich bin Vereinsmitglied und selber Mutter“, sagt Marina Peukert, die Melanie Frankes Wunsch, ihre Kinder aufwachsen zu sehen, gut nachfühlen kann.

„Der Verein hat die Aktion komplett selber auf die Beine gestellt und dafür sind wir sehr dankbar. Diese Unterstützung, die wir erfahren, berührt uns sehr“, betont Tobias Franke. Seiner Frau gehe es aktuell zwar etwas besser, doch müsse trotzdem so schnell wie möglich ein Spender gefunden werden, um die Anzahl der Chemotherapien gering zu halten.

Guido Lage verkauft fleißig Waffeln am Kuchenstand und hofft auf viele Spenden, die so für die DKMS zusammenkommen. Foto: Lea Dembert

Wer die beiden Typisierungen an diesem Wochenende verpasst hat, hat in den nächsten Tagen noch zwei weitere Gelegenheiten: am Samstag, 5. November, bei Arminia Bielefeld (die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) und am Sonntag, 6. November, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr am Freizeitbad H2O. Helfen ist außerdem von zuhause möglich: Unter www.dkms.de/rettetmelanie kann man ein Abstrichset bestellen und die Registrierung durchführen.

„Wir hoffen darauf, dass sich so viele wie möglich registrieren“, sagt Katharina Ratzke, eine Freundin der betroffenen Familie, die bei der Aktion in der Herforder Markthalle vor Ort war. „Jede Registrierung kann ein Leben retten. Wenn nicht das von Melanie, dann ein anderes irgendwo.“