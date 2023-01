Für das Entzünden von Fackeln oder Kerzen hätte der vergangene Samstagnachmittag kaum schlechtere Wetterbedingungen bieten können: Heftige Regenschauer und peitschender Wind sorgten dafür, dass kaum eine Flamme länger als ein paar Minuten brannte. Wer nun jedoch geglaubt hatte, angesichts der Witterung würde auch die Beteiligung bei den Fackelmahnwachen gegen die Neubaupläne der Bahn entsprechend schwach ausfallen, dürfte überrascht gewesen sein: Am Standort der Protestkundgebung der Bürgerinitiative WiduLand in Elverdissen schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf über 150, laut Organisatoren waren es bis zu 300.

Fackelmahnwache auch in Porta Westfalica gegen ICE-Strecke durch die Lüneburger Heide

Trotz Regen und kaltem Wind hatten sich bis zu 300 Demonstranten am Samstag auf einem Acker in Elverdissen versammelt, um gegen die Neubaupläne der Bahn zu protestieren.

Deutlich über fünfzig Teilnehmer versammelten sich am Rand des Wesergebirges oberhalb von Porta Westfalica Eisbergen, wo die Bürgerinitiative Bigtab zur Fackelmahnwache aufgerufen hatte. An zwei weiteren Standorten in Buchholz bei Bad Eilsen sowie im Auetal entfachte die Schaumburger Initiative Pro Ausbau Protestflammen.