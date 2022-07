154 Millionen Euro vor allem für Soziales

Der LWL finanziert im Kreis Herford vor allem die Eingliederungshilfe, hier ein Blick in eine Behindertenwerkstatt, in der Plakataufsteller hergestellt werden.

Das Geld wird vor allem für Menschen mit Behinderung aufgewendet (76,6 Millionen Euro). Sie sollen möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können, etwa durch Arbeit in einer Behindertenwerkstatt, im Idealfall auch in einem der aktuell fünf Inklusionsbetriebe (21 Stellen) im Kreis, also auf dem „ersten“ Arbeitsmarkt.