17 neue Feuerwehrleute für Enger und Spenge

17 Teilnehmer haben am Samstag die Teile drei und vier der vierwöchigen Truppmannausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Enger und Spenge absolviert. „Mit sehr guten Ergebnissen“, wie Arndt Höpker, stellvertretender Feuerwehrchef in Enger, betont.

Die Teilnehmer, darunter jeweils zwei Frauen aus jeder Kommune, hätten damit das „Rüstzeug bekommen, um nun in die Ausbildung auf Kreisebene zu gehen.“ Während in den ersten beiden Teilen der Ausbildung Brandschutz und -bekämpfung im Fokus stand, wurden jetzt Themen der technischen Hilfe behandelt. Bereits seit vielen Jahren kooperieren die beiden Nachbarkommunen in der Ausbildung ihrer Feuerwehrleute.