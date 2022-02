Hüllhorster rutscht bei Unfall in Kirchlengern in ein Auto

Kirchlengern

Ein 19-jähriger Rollerfahrer aus Hüllhorst ist am Dienstag bei einem Unfall in Kirchlengern schwer verletzt worden. An einer Ampel rutschte er nach dem Bremsen in den BMW einer 53-Jährigen aus Kirchlengern.