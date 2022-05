245 Neuinfektionen im Kreis Herford - mobile Impfaktion geplant

Wie der Kreis Herford mitteilt, sind seit Mittwoch 245 neue Infektionen mit dem Coronavirus in die Statistik aufgenommen. Damit gelten aktuell 2.642 Personen als infiziert. Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf 84.927. Davon gelten 81.956 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 448,2 (Vortag: 450,2).

Die aktuell mit dem Coronavirus Infizierten verteilen sich auf Bünde (490), Herford (682), Hiddenhausen (191), Löhne (400), Rödinghausen (102), Kirchlengern (174), Spenge (179), Enger (240) und Vlotho (184).

Bis Donnerstagmittag sind darüber hinaus keine weiteren Todesfälle bekannt geworden. Die Zahl der Verstorbenen, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag, liegt bei 329.

Derzeit werden 15 Patienten (drei weniger als am Mittwoch) mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden drei Personen intensivmedizinisch behandelt, zwei davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 28 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Mobiles Impfangebot in Hiddenahusen

Der Kreis Herford führt am Dienstag, den 17. Mai, zwischen 14 und 16 Uhr eine mobile Impfaktion im Café Miteinander in Hiddenhausen durch. Geimpft werden können alle Personen zwischen 5 und 99 Jahren.

Es werden Erst-, Zweit und Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Verwendet werden die Impfstoffe BioNtech, Moderna und Novavax. Eine Auffrischungsimpfung ist mit Letzteren nicht möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.