26-Jähriger ist Bündes neuer SPD-Chef

Philipp Kollmeier löst Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger an der Spitze des Stadtverbands ab

Bünde

Der Jugend eine Chance: Ratsherr Philipp Kollmeier (26) hat jetzt Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger (Jahrgang 1961) an der Spitze des Bünder SPD-Stadtverbandes abgelöst. Bei der Delegiertenkonferenz ging‘s aber nicht nur um den sozialdemokratischen Chefposten in der Elsestadt, auch der NRW-Wahlkampfendspurt war bei der Versammlung in der Gaststätte Erdbrügger ein bestimmendes Thema.

Von Daniel Salmon