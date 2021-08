30.000 neue Bäume

Der heimische Wald, hier am Schweichelner Berg, hat in den vergangenen Jahren wegen Dürre und Borkenkäferplage arg gelitten. Fichten, bislang bevorzugtes Nutzholz, sind abgängig.

„Die Fichte ist flächendeckend abgängig“, sagt Geschäftsführer Herwart Siebert, bis zum Eintritt in den Ruhestand 2018 einst Förster beim heimischen Regionalforstamt, aber immer noch in Sachen Wald engagiert. Auch Buche und Eiche hätten nach trockenen Jahren ihre Probleme. Was also tun? „Wir unterstützen Aufforstungen.“