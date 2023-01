334 Herforder Haushalte sollen Geld zurück bekommen

Seit April vergangenen Jahres gibt es die Gelbe Tonne in Herford.

So haben Rentnerinnen und Rentner, die zum Teil allein leben, eine 240-Liter-Tonne vor die Haustür gestellt bekommen, dabei wäre eine 120-Liter-Tonne vollkommen ausreichend gewesen. Wer anschließend seine große Tonne gegen eine kleinere eintauschen wollte, wurde mit 38 Euro zur Kasse geben. Eine Ungerechtigkeit, sagen die Grünen. Immerhin haben 334 Haushalte in Herford den geforderten Betrag entrichtet. Für sie fordern die Grünen nun eine Rückerstattung. Das Geld soll entsprechend in den Haushalt 2023 eingestellt werden.