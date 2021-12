Polizei-Einsatz nach häuslicher Gewalt in Herford am zweiten Weihnachtstag

Herford/Löhne

Der Mann, der am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Polizei-Einsatz in Herford angeschossen wurde, ist jetzt in Folge seiner Verletzungen gestorben.

Von Bernd Bexte