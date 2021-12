364 neue Infektionen seit dem Wochenende registriert

Kreis Herford

Die Corona-Lage an diesem Montag bleibt im Kreis Herford sehr angespannt. Zwar sind am Sonntag keine Zahlen an das Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Allerdings steht laut Kreisverwaltung fest: Im Vergleich zu den zuletzt bekannten Daten gibt es jetzt 364 Infektionen mehr.