39 Händler laden in Herford zum Stöbern ein

Den Blick in die Wetter-App haben Hans Koch und Friedel Ahlmeyer schon mal gewagt. Und der besagt für den Sonntag Daumen hoch, also Sonnenschein bei bis zu 16 Grad. Schließlich wollten die Mitorganisatoren des Radewiger Herbstmarktes nicht, dass die letzte Veranstaltung unter ihrer Führung im Regen endet.

Radewiger Herbstmarkt beginnt am Sonntag um 11 Uhr

Sie freuen sich auf den Radewiger Herbstmarkt am Sonntag: Wilhelm Kruse (von links; Clematis Baumschule aus Melle), Julia Kwiatkowski (Modeboutique Salsa), Friedel Ahlmeyer (Quartier Radewig), Frauke Siegmund (Herforder Naturseifenmanufaktur), Ricarda Heeper (Quartier Radewig), Waltraud Flachmeier (Bioland Berg-Flachmeier) und Hans Koch (Quartier Radewig).

Nach vielen Jahren im Vorstand des Vereins Quartier Radewig haben Koch und Ahlmeyer vor einigen Monaten ihre Posten geräumt. Der Herbstmarkt ist somit die letzte Veranstaltung, die sie mitorganisiert haben. Am Sonntag wünschen sich auf dem Gänsemarkt und am Fürstenauplatz ab 11 Uhr viel Trubel an den Ständen.