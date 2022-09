50 Jahre Herforder Fla Fla: Party mit Verspätung

Nach zwei Jahren coronabedingten Aufschubs ist es endlich so weit: Das Soziale Zentrum Fla Fla und der dahinterstehende Verein für Sozial- und Kulturarbeit feiern von Freitag bis Sonntag endlich das 50-jährige Bestehen nach. Höhepunkt ist ein „Umsonst und Draußen“-Festival in den Werregärten.

Samstag „Umsonst und Draußen“-Festival in den Werregärten

Das FlaFla an der Diebrocker Straße in Herford feier mit zweijähriger Verspätung das 50-jährige Bestehen.

Mit dem „Unkraut blüht“-Festival soll an ein halbes Jahrhundert bewegter Geschichte erinnert werden.

Auftakt ist am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr mit einer Lesung in den Räumen des FlaFla an der Diebrocker Straße. Dabei werden Episoden aus dem Buch vorgetragen, das zum 50-jährigen Jubiläum erschienen ist. Aktive und Ehemalige aus allen Jahrzehnten erzählen witzige Anekdoten von und über das FlaFla, sowie die Menschen, die sich dort engagieren. Musikalisch wird der Abend untermalt von Michael Girke und Begleitung.

Am Samstag folgt der Höhepunkt des Programms: Die FlaFla Aktivist*innen haben in den Werregärten ein „Umsonst und Draußen“-Festival auf die Beine gestellt. Auf zwei Bühnen werden ab 14 Uhr unter anderem Künstler*innen wie ALBI X oder Girlwoman, aber auch lokale Bands wie Pancreation den Park beschallen. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Judith Fleer, ehrenamtliche Mitarbeiterin des FlaFla sagt: „Wir freuen uns ganz besonders auf den Samstag in den Werregärten und hoffen, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist und natürlich, dass noch viele Gäste bei der Aftershow-Party im FlaFla dabei sind. Wir wollen mit allen Herfordern und Herforderinnen ein buntes und rauschendes Fest feiern.“

Zum Abschluss „Familientreffen“

Am Sonntag findet als Abschluss ab 13 Uhr das „Familientreffen“ im FlaFla statt. Alle Interessierten sind eingeladen, im Innenhof den Geschichten zu lauschen, die im Buch nicht erzählt werden.

Für die Aktiven und Ehemaligen des FlaFlas ist das Jubiläum ein Meilenstein. „Die Geschichte des Fla Flas ist bewegt und war auch immer wieder von Rückschlägen, wie dem Verlust von Räumlichkeiten geprägt“, heißt es in der Einladung der vor Ort Aktiven. Gegen alle Widerstände sei es den Ehrenamtlichen 2015 jedoch gelungen, ein Haus an der Diebrocker Straße zu kaufen. Somit habe das FlaFla nun ein festes Zuhause gefunden, um beständig politische und soziokulturelle Arbeit leisten zu können.