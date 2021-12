51 Omikron-Fälle im Kreis Herford bekannt

Eine leichte sinkende Tendenz gibt es offenbar bei den Zahlen der Neuinfektionen im Kreis Herford. Das geht aus dem Corona-Update hervor, das die Kreisverwaltung am Dienstag veröffentlicht hat.

Zwar sind seit Samstag kreisweit noch einmal 131 neue Fälle hinzugekommen. Aber: Im Laufe der vergangenen Woche (KW 51) haben sich die Infektionszahlen laut der Herforder Kreisverwaltung auf einem "stabilen bis sinkenden Niveau" bewegt. Die Zahl der aktuell Infizierten lag am 21. Dezember bei 2.432, aktuell liegt sie bei 1.616.

Betrachtet man die Verteilung der Neu-Infektionen der vergangenen sieben Tage auf die verschiedenen Altersgruppen, so nimmt der Anteil der älteren Altersgruppen schrittweise ab. Gut 85 Prozent aller Infizierten sind unter 60 Jahre alt. Dabei sind die meisten der Neuinfizierten zwischen 0 und 39 Jahren alt (60 Prozent). Gut ein Viertel der Neuinfektionen verteilt sich auf die 40- bis 59-Jährigen, die 60- bis 69-Jährigen sind mit knapp 8 Prozent, die über 60-Jährigen mit 6 Prozent vertreten. (Auswertung 7-Tage-Fallzahl nach Altersgruppen, LZG NRW, Stand 27. Dezember).

Insgesamt haben sich kreisweit bislang 20.041 Personen mit Corona infiziert, davon gelten 18.201 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 225,1.

Bislang 224 Todesfälle

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (304), Herford (506), Hiddenhausen (125), Löhne (258), Rödinghausen (58), Kirchlengern (100), Spenge (62), Enger (83) und Vlotho (120). Es sind im Kreisgebiet jetzt 51 Omikron-Fälle bekannt.

Insgesamt gibt es im Kreis Herford 224 Todesfälle, von denen 201 an Corona und 23 mit Covid verstorben sind. Wie die Kreisverwaltung jetzt mitteilt, handelt es sich bei den vier gemeldeten Todesfällen vom 24. und 25. Dezember um eine 97-jährige Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Löhne, eine 88-jährige Frau und um einen 50-jährigen Herrn aus Löhne sowie um einen 86-jährigen Mann aus Herford. Sie sind laut Kreisverwaltung alle an Corona verstorben.

Derzeit werden 26 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Es werden sechs Personen intensivmedizinisch behandelt, vier sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 34 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.



Über 400.000 Impfungen

Laut Daten vom 27. Dezember sind kreisweit bisher 423.547 Impfungen verabreicht worden. Darunter fallen 162.949 Erstimpfungen, 172.667 Zweitimpfungen sowie 87.931 Boosterimpfungen (davon 8.776 in der vergangenen Woche).

Der größte Anteil der Impfungen liegt nach wie vor bei den 18- bis 59-Jährigen. In dieser Altersgruppe wurden 230.749 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 88.001 Erstimpfungen, 99.616 Zweitimpfungen und 43.132 Boosterimpfungen. Bei den über 60-Jährigen wurden 175.937 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 66.129 Erstimpfungen, 65.755 Zweitimpfungen und 44.053 Boosterimpfungen. Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 15.866 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 7.852 Erstimpfungen, 7.268 Zweitimpfungen und 746 Boosterimpfungen. Bei den 5- bis 11-Jährigen wurden 995 Impfungen verabreicht. Darunter fallen 967 Erst- und 28 Zweitimpfungen.

Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick

Reduzierung von Kontakten auch für Immunisierte: Neben den bereits geltenden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte erfordert die Ausbreitung der Omikron-Variante weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genesene. Daher sind ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen (allerdings ohne Begrenzung auf eine bestimmte Zahl von Hausständen) erlaubt. Kinder bis einschließlich 13 Jahren sind hiervon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die strengeren Bestimmungen fort und neben dem eigenen Hausstand dürfen nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen.

Großveranstaltungen ohne Zuschauer: Auch der MPK-Beschluss zum Zuschauerverbot bei Großveranstaltungen wird eins zu eins für Nordrhein-Westfalen übernommen. Überregionale Großveranstaltungen können damit nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Bei anderen Veranstaltungen gelten Kapazitätsgrenzen und eine Höchstzahl von 750 Zuschauern.

Maskenpflichten und 2G+-Regel für den Freizeitbereich: Wegen der deutlich höheren Aggressivität der Omikron-Variante werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert. Bei der Sportausübung in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten können keine Masken getragen werden - hier müssen immunisierte Personen daher zukünftig zusätzlich einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit sich führen.

Weitere Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen wie etwa die Schließung von Discotheken und Clubs oder das Feuerwerksverbot waren in Nordrhein-Westfalen bereits umgesetzt. Die Coronaschutzverordnung gilt in dieser Fassung einstweilen weiterhin bis zum 12. Januar 2022.

Die aktuelle Coronaschutzverordnung ist online einzusehen.