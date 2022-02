Insgesamt sind kreisweit bislang 28.691 infizierte Personen bekannt, davon gelten 24.229 als genesen. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 258,2 – dieser vom Landeszentrum Gesundheit NRW ausgewiesene Wert entspricht jedoch wie berichtet nicht den Realitäten: "Grund für den sinkenden Inzidenzwert trotz weiterhin sehr hoher Fallzahlen sind Rückstände bei der tagesaktuellen Aufarbeitung der neuen Fälle", so die Mitteilung der Kreisverwaltung dazu.

Tatsächlicher Inzidenzwert möglicherweise bei rund 1.500

Derzeit gebe es in der Datenbank des Kreis-Gesundheitsamtes eine sehr hohe Zahl an offenen Befunden. Daraus ergebe sich "nach den Erfahrungswerten" eher ein tatsächlicher Inzidenzwert von rund 1.500 für den Kreis Herford. Der Kreis arbeite intensiv daran, die Rückstände in der Aufarbeitung der tagesaktuellen Fälle deutlich zu vermindern. Dazu sei bereits das Personal in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung und im Meldewesen des Gesundheitsamtes weiter verstärkt worden. Auch wurden die Arbeitszeiten verlängert und die internen Abläufe angepasst, teilt der Kreis weiter mit. Zudem ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) über den Meldeverzug informiert worden.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (637), Herford (1.451), Hiddenhausen (329), Löhne (812), Rödinghausen (98), Kirchlengern (232), Spenge (110), Enger (325) und Vlotho (221).

Bisher sind im Kreis Herford 247 Menschen im Verlauf der Pandemie gestorben. Davon sind laut Kreisverwaltung 223 Menschen "an" Corona und 24 "mit" Corona gestorben.