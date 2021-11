80-jähriger Herforder stirbt an Corona

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 80-jährigen Mann aus Herford, der an Corona verstorben ist. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat es bislang während der Corona-Pandemie 205 Todesfälle im Kreis Herford gegeben. Davon sind 182 Menschen "an" Corona und 23 "mit" Corona gestorben.



Gegenwärtig sind 1.217 Personen infiziert. Allerdings wurden am Sonntag keine Fälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt, teilt die Kreisverwaltung mit und verweist auf die aktuelle Zusammenfassung, die am Dienstag dazu herausgegeben wird.

Insgesamt haben sich bislang im Wittekindskreis 15.692 Menschen mit Corona infiziert. Davon gelten 14.270 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 270,2. Das ist zwar ein Minus von 20,8 Punkten gegenüber dem zuletzt bekanntgegebenen Wert, trotzdem liegt der Kreis Herford damit nach dem Kreis Gütersloh im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich an zweithöchster Stelle.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (236), Herford (329), Hiddenhausen (109), Löhne (281), Rödinghausen (34), Kirchlengern (66), Spenge (37), Enger (49) und Vlotho (76).