Corona: So ist die Lage im Kreis Herford 2 am 22. März

So verteilen sich die akuten Fälle auf das Kreisgebiet.

Aktuell sind 11.957 Personen infiziert – das sind entsprechend den jüngsten Zahlen aus der Kreisverwaltung 2211 weniger, als noch am Montag bekannt war. Insgesamt haben sich bisher 58.124 Personen kreisweit im Verlauf der Pandemie infiziert. Davon gelten jetzt 45.875 als genesen.

Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.296,4 und damit mit +79,5 Zählern wieder deutlich über dem zuletzt bekannten Wert. Im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich liegt der Kreis Herford auf dem vierten Platz nach dem Kreis Höxter: 2066,9 (-178,2), Kreis Gütersloh: 1912,5 (+243,4) und dem Kreis Minden-Lübbecke: 1891,9 (+39,0).

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (2.456), Herford (3.195), Hiddenhausen (841), Löhne (2.069), Rödinghausen (518), Kirchlengern (789), Spenge (529), Enger (815) und Vlotho (745).

292 Menschen sind im Kreis Herford bislang an und mit Corona gestorben.

Derzeit werden 67 Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Sechs Personen werden intensivmedizinisch behandelt, vier davon sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 133 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.