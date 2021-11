88-Jährige aus Herford stirbt an Corona

So verteilen sich gegenwärtig 1037 akute Corona-Infektionen auf das Kreisgebiet.

Aktuell sind 1.037 Personen infiziert. Bisher haben sich kreisweit insgesamt 15.421 Menschen infiziert, davon gelten 14.180 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 243,5. Das ist ein Plus von 17,6 gegenüber dem zuletzt bekannten Wert.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (193), Herford (278), Hiddenhausen (87), Löhne (254), Rödinghausen (28), Kirchlengern (62), Spenge (37), Enger (34) und Vlotho (64).

Zugleich gibt die Kreisverwaltung einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie bekannt. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 88-jährige Frau aus Herford. Sie sei "an Corona" gestorben, so die Kreisverwaltung. Sie zählt bisher 204 Todesfälle kreisweit. Davon sind 181 Menschen an Corona und 23 mit Corona gestorben.

Derzeit werden 24 Personen wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Fünf von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, vier sind beatmungspflichtig.