Ab dem 27. Dezember gilt 2Gplus für Besucher

Nicht nur im Klinikum Herford gilt für Besucher ab dem 27. Dezember die 2Gplus-Regel. Auch das Lukas-Krankenhaus in Bünde und das Evangelische Krankenhaus in Enger verschärfen die Regeln wegen der Omikron-Mutation.

Damit müssen Besucher künftig neben einem vollständigen Impf- oder Genesenennachweis auch einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. Dieser muss von einer zertifizierten Teststelle ausgestellt worden sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die aktuellen Besuchszeiten in den Häusern bleiben vorerst bestehen.



„Im Hinblick auf die neue Omikron-Mutation müssen wir eine weitere Vorsorge treffen, um unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu schützen“, sagt Peter Hutmacher, Vorstandssprecher im Klinikum Herford und Geschäftsführer im Lukas-Krankenhaus Bünde. Besuche von Angehörigen seien während des Krankenhausaufenthaltes für Patienten aber auch wichtig, deshalb solle die Möglichkeit dazu auch weiterhin sichergestellt werden.



Neben der 2Gplus-Regelung ist das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske in den Kliniken eine weitere sehr wichtige Schutzmaßnahme. Die Mühlenkreiskliniken in Lübbecke hatten die 2Gplus-Regel für Besucher bereits am Dienstag eingeführt.