Ab Juli fließt Wasser ums Herforder Spielschiff

Bei schönem Wetter ist der Linnenbauerplatz für Eltern mit Kindern ein gern genutzter Spielplatz mitten in der Herforder Innenstadt. Doch noch ist das Spielschiff eingezäunt.

Noch ist die XXL-Kogge eingezäunt, doch im Juli soll sie dann endlich in See stechen.

Der Grund: Es fehlt nach dem Neubau des Schiffs noch der Fallschutz. „Der Schutz wird in der kommenden Woche rund um das Schiff aufgetragen, muss dann aber noch drei Wochen aushärten, so dass wir davon ausgehen, dass wir als Stadt in der ersten Juli-Woche das Spielschiff frei geben können“, sagt Beigeordneter Dr. Peter Böhm.