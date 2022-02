Abenteuer, Segeln und Natur erleben

Der Kreis Herford plant auch in diesem Jahr wieder einige Ferienzeiten für Kinder und Jugendliche. Es wird geklettert, gesegelt und der Wald erforscht. Das Programm wurde unter Berücksichtigung der Corona-Bedingungen zusammengestellt. Grundsätzlich ist die jeweilige pandemische Situation ausschlaggebend, ob die Freizeiten wie geplant stattfinden können. Anmeldungen sind schon möglich.

Folgende Angebote gibt es: vom 19. bis 22. April heißt es für Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren im Jugendgästehaus Rödinghausen „Ab ins Abenteuer“. Das Gelände um das Jugendgästehaus bietet herrliche Möglichkeiten, um kleine und große Abenteuer zu erleben. Mit Gleichaltrigen können die Tiefen des Waldes bei Tag und vielleicht auch einmal bei Nacht erkundet werden.

„Hoch hinaus“ geht es vom 4. bis 8. Juli im Jugendgästehaus Rödinghausen Für wen? Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren. Diese Woche richtet sich an natur- und bewegungsbegeisterte Kinder. Bei dem abwechslungsreichen Programm können sie erste Klettererfahrungen machen.

„Ahoi“ – das die Segelfreizeit vom 11. bis 15. Juli auf dem Ijsselmeer. Diese Freizeit richtet sich an Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Auf dem Segelschiff „Onverwacht“ geht es zusammen mit dem Skipperteam Maria Kirchhofer und Hans Vriesema fünf Tage lang quer über das Ijsselmeer. Geschlafen wird an Bord, jeden Abend in einem anderen Hafen. Vorerfahrungen im Segeln sind nicht nötig.

„Natur und Wildnis“ ist die Draußenfreizeit vom Kreis Herford. Sie findet im und um das Jugendgästehaus Rödinghausen vom 25. bis 29. Juli statt und ist geeignet für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Diese Woche richtet sich an Kinder, die gerne draußen in der Natur sind. In dieser Woche wird das naturbelassene Gelände rund um das Jugendgästehaus erforscht und erkundet.

Das Thema „Biologie“ steht vom 10. bis 14. Oktober im Mittelpunkt der Naturfreizeit vom Kreis Herford. Wo? Im und um das Jugendgästehaus Rödinghausen. Diese Freizeit ist geeignet für Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren. Diese Woche richtet sich an Mädchen und Jungen, die sich gerne im Wald aufhalten und die Tier- und Pflanzenwelt erforschen.

Weitere Infos und Hilfe bei Fragen zur Anmeldung gibt es hier: Kreis Herford – Jugendförderung Jan Sieker, Amtshausstr. 3 in 32051 Herford. Kontakt: Telefon 05221/131424 oder per Mail: j.sieker@kreis-herford.de