Acht weitere Corona-Tote im Kreis Herford

Alle weiteren Corona-Zahlen bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie in der Vorwoche. So wurden in den vergangenen sieben Tagen 764 neue Corona-Infektionen erfasst (Vorwoche: 808). Der gemeldete Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 265,7 (Vorwoche: 275,8).

Aktuell sind kreisweit 1210 infizierte Personen registriert (Vorwoche: 1314). Sie verteilen sich auf Herford (312), Hiddenhausen (109), Bünde (193), Kirchlengern (65), Rödinghausen (47), Enger (84), Spenge (59), Vlotho (106) und Löhne (235).

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 19 Patientinnen und Patienten mit einer Covid19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt (Vorwoche: 17), keine von ihnen muss intensivmedizinisch versorgt werden. Insgesamt befinden sich derzeit 43 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung (Vorwoche: 32), teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.