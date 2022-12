Ahoi! Nikolaus schippert die Werre hinab

„Fachkräftemangel – Nikoläuse zum Mieten werden knapp“: So lautete vor Kurzem eine Handelsblatt-Schlagzeile. Die traditionelle Drachenboot-Fahrt auf der Werre in Herford lässt sich der Heilige Mann aber nicht entgehen.

In Herford kommt der Heilige Mann traditionell im Drachenboot - zur Freude hunderter Kinder

In Herford kommt der Nikolaus traditionell im Boot über die Werre. Im Kostüm steckt Sozialpädagoge Julian Hölscher aus Bielefeld.

Am Dienstagnachmittag ließ er sich von Kanu-Klub -Mitgliedern wieder den Fluss hinab schippern und legte unter dem Beifall hunderter Familien am Bergertor-Ufer an.