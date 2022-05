Alkohol am Steuer: Eltern bringen Mann aus Bünde (34) zum Unfallort zurück

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wollte ein 33-Jähriger mit seinem Citroen von der Mindener Straße in Südlengern

nach links in die Senkfurche abbiegen. Vermutlich ist ein nachfolgender Bünder (34) in diesem Moment mit seinem BMW links an der dortigen Verkehrsinsel vorbeigefahren, um den Citroen zu überholen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Citroen-Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Fahrer des BMW entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch im Beisein seiner Eltern anschließend zurück. Auch bei ihm wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 37.000 Euro.