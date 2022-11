Herford

Alles in allem leben die Menschen in Herford sicher. So lautete am Freitagabend im Ratssaal das Fazit von Polizeioberrat Andreas Brings. Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz (GE) berichtete den Ratsmitgliedern über die Sicherheitslage in der Werrestadt.

Von Ralf Meistes