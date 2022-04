Alte Schule in neuem Gewand

Noch etwas orientierungslos schlendern auf der Suche nach dem richtigen Raum vereinzelt Schüler über die Gänge. Gleichzeitig sitzen in den neuen Differenzierungsräumen die ersten Kleingruppen zum Arbeiten zusammen. Nach dem Wiederbezug der Grundschule Obernbeck ist in dem frisch sanierten Gebäude wieder Leben eingekehrt. Bis das letzte Gewerk die Arbeit beendet, wird es aber noch einige Monate dauern.

Aufregende zwei Jahre liegen hinter Schulleiterin Katharina Stürmer und ihrem Team: Erst der Auszug aus dem Schulgebäude an der Bahnhofstraße in den Sommerferien 2020, dann der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen im Übergangsquartier in der eineinhalb Kilometer entfernten ehemaligen Werretalschule und schließlich der Umzug zurück ins komplett sanierte neue, alte Gebäude.