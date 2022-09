Enger

Das Schützenheim Nordengerland erstrahlt in neuem Glanz. Mehr als 1.600 Stunden Eigenleistung hat der Schützenverein erbracht, um das Vereinsheim in einen hellen, freundlichen und komfortablen Treffpunkt mit Wohlfühlcharakter umzubauen und den Schießstand in eine moderne Sportanlage umzuwandeln.

Von Daniela Dembert