Altenheime sind schon mal versorgt

Ohne großes Aufsehen ist es dem Kreis Herford gelungen, die Auffrischungsimpfungen in 46 von 47 Pflegeeinrichtungen so gut wie abzuschließen. Damit sind die derzeit am stärksten gefährdeten Menschen im Kreis schon einmal mit Drittimpfungen versorgt.

Auch an die Menschen in besonderen Notlagen, darunter Obdachlose, wurde bereits gedacht. Im „Café Miteinander“ in Hiddenhausen sind am Freitag mehr als 150 Impfungen verabreicht worden. Am Donnerstag, 25. November, wird es in Herford ein weiteres Impfangebot für diese Zielgruppe geben.