Löhne

„Den Tag, an dem Herr Winter in mein Leben trat, den werde ich nie vergessen“, sagte Marianne Smidt, Einrichtungsleiterin des Altenwohnheims Mennighüffen, bei der Feierstunde in der Kirche Mennighüffen. Herr Winter – das ist Roland Winter, Generalplaner für die Ertüchtigung des Altenwohnheims. Er war verantwortlich für die Bauarbeiten, die sich von 2017 bis 2021 zogen.

Von Andrea Berning