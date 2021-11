Am Brunnen soll Wasser fließen

Herford

Am Wittekindbrunnen am Wihelmsplatz soll in Zukunft wieder Wasser fließen. Der Herforder Architekt Reinhold Nickles soll im Beirat für Stadtbildpflege am kommenden Mittwoch, 24. November, seine Pläne zur Umgestaltung des Brunnens vorstellen.

Von Ralf Meistes