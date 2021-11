Am Freitag schrillen die Sirenen

Achtung, Achtung: Am Freitag, 12. November, findet ein kreisweiter Warntag statt. Die Bevölkerung soll an diesem Tag für die Bedeutung der verschiedenen Warnsignale sensibilisiert werden und die verschiedenen Systeme getestet werden.

Warntag soll zeigen, was im Kreis Herford verbessert werden muss

Mal sehen, ob es laut wird am Freitag! Dann hat im Kreis Herford alles korrekt funktioniert.

Gegen 13.35 Uhr wird der Sirenenalarm zentral von der Kreisleitstelle in Hiddenhausen per Knopfdruck ausgelöst. Derzeit können von dort aus mehr als 50 Sirenenstandorte im Kreisgebiet angesteuert werden. Ein Sirenenalarm dient dazu, die Bevölkerung auf plötzlich auftretende Gefahren aufmerksam zu machen. Dies kann zum Beispiel bei Unfällen mit giftigen Stoffen oder Bränden der Fall sein. Aber auch bei extremen Wetterverhältnissen wie Stürmen, Starkregen oder Hochwasser wird die Bevölkerung per Sirenenalarm gewarnt.

Manche Standorte sind noch im Aufbau

In den einzelnen Städten und Gemeinden gibt es sowohl stationäre als auch mobile Sirenen. „Während die stationären Sirenen flächendeckend für die Bürgerinnen und Bürger zu hören sein sollten, dienen mobile Sirenen dazu, lokal begrenzt an einer bestimmten Örtlichkeit auf Gefahren aufmerksam zu machen“, erklärt Kreisdirektor und Krisenstabsleiter Markus Altenhöner. Manche Sirenenstandorte im Kreis sind noch im Aufbau. Daher kann es durchaus sein, dass der Probealarm noch nicht überall und flächendeckend wahrgenommen wird.

Insgesamt werden drei Sirenentöne im Abstand von fünf Minuten ausgelöst. Der erste Ton signalisiert, dass es sich um einen Probealarm handelt. Dieser einminütige „Entwarnungston“ hört sich durchgehend gleich an. Es folgt ein einminütiger Warnton, der an- und abschwellt. Abschließend wird noch einmal der Entwarnungston ausgelöst.

Auch Warn-Apps werden ausgelöst

Zwischen dem zweiten und dem dritten Sirenenton gibt es eine Durchsage der Kreis-Leitstelle über Radio Herford. So erhalten Bürgerinnen und Bürger konkrete Informationen zu den Gefahren und möglichen Verhaltensweisen.

Neben den Sirenen werden auch die Warn-Apps NINA und KATWARN mit dem Probealarm ausgelöst. Je nach Einstellung können über die Apps zusätzliche Informationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des Deutschen Wetterdienstes abgerufen werden.

Warntage finden regelmäßig statt. Und sie sind wichtig, betont Altenhöner: „Wir können so am besten ermitteln, wo es Optimierungsbedarf gibt, um die Menschen im Kreis Herford nicht nur bei Unfällen oder Bränden, sondern auch vor extremen Wetterverhältnissen noch schneller warnen und noch umfassender informieren zu können“.