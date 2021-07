Anders sehen

Vlotho

Was braucht der Mensch wirklich? Das neueste Smartphone? Etwas zu essen? Verbundenheit mit dem, was ihn umgibt? Diese und weitere Fragen stellt sich die Projektgruppe „Wendepunkte“ im Rahmen des aktuellen Programms „Stadtbesetzung“. Zehn Tage arbeitet sie in Vlotho, um künstlerisch auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Von Frank Dominik Lemke