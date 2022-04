Angeblicher Geheimgang ist Heizungskanal

Im Zusammenhang mit den Erdarbeiten in der Herforder Innenstadt sind auch die Archäologen aktiv. Am Dienstag stießen sie auf einen alten Schacht, dessen Entdeckung Sven Spiong veranlasste, sofort nach Herford zu kommen. Doch die Möglichkeit, wonach es sich um ein altes Grabgewölbe handeln könnte, wurde schnell verworfen.

Archäologen an der Münsterkirche: Stadtführer Mathias Polster sorgt absichtlich für Verwirrung

Mit den anderen Archäologen war sich der Leiter der LWL-Außenstelle in Bielefeld schnell einig: „Es muss sich um einen alten Heizungsschacht handeln.“ Spiong vermutet, dass er vom Ende des 19. oder vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt. Einer der Grabungshelfer wagt sich ins Innere des Hohlraums und erzählt, an einer Stelle gebe es eine Abzweigung. Allerdings ist der Schacht später zugemauert worden. Messungen ergeben, dass er von der Grabungsstelle aus in einer Länge von 6,50 Metern erhalten ist.