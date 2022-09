Angepasste Corona-Impfstoffe im Kreis Herford erhältlich

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (294), Herford (385), Hiddenhausen (148), Löhne (334), Rödinghausen (92), Kirchlengern (104), Spenge (92), Enger (115) und Vlotho (158).

Es gibt drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Dabei handelt es sich um Personen im Alter zwischen 78 und 93 Jahren. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 364 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 21 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon wird niemand intensivmedizinisch behandelt. Insgesamt befinden sich derzeit 60 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Angepassten mRNA-Impfstoffe verfügbar

Seit der vergangenen Woche empfiehlt die Stiko, bei Auffrischungsimpfungen (Booster) für Personen ab zwölf Jahren vorzugsweise einen der zugelassenen und verfügbaren Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoffe einzusetzen. Dies gilt sowohl für die BA.1- als auch die BA.4/5-adaptierten Impfstoffe, da beide im Vergleich zu den bisherigen monovalenten mRNA-Impfstoffen eine verbesserte Antikörperantwort gegenüber verschiedenen Omikron-Varianten auslösen und gegenüber dem Wildtyp-Virus eine gleichbleibend gute Antikörperantwort erzielen.

Mit den für die BA.1- als auch die BA.4/5-adaptierten Impfstoffen stehen in den Impfstellen des Kreises Herford beide erwähnten angepassten Impfstoffe zur Verfügung. Mit dem an die BA.1-Variante angepassten Impfstoff haben bereits 341 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mit dem an die BA.4/5-Variante angepassten Impfstoff, der seit diesem Mittwoch in der Impfstelle in Enger zur Verfügung steht, wurden bislang 161 Auffrischungsimpfungen durchgeführt.

Bei den optimierten Impfstoffen handelt es sich ausschließlich um Impfstoffe, die für eine Auffrischungsimpfung genutzt werden können. Eine Grundimmunisierung ist damit nicht möglich.

Die Stiko empfiehlt grundsätzlich allen Personen ab zwölf Jahren eine Auffrischimpfung (dritte Impfung) - vorzugsweise mit einem Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoff. Diese erste Auffrischungsimpfung wird im Regelfall sechs Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder durchgemachter Infektion verabreicht.

Eine zweite Auffrischungsimpfung wird von der Stiko – ebenfalls vorzugsweise mit einem Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoff- für folgende Personengruppen empfohlen für Menschen ab 60 Jahren, Bewohner und Bewohnerinnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren, Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patienten- und Bewohnerkontakt).

Eine Grundimmunisierung mit den bislang bekannten Vakzinen ist in den Impfstellen des Kreises Herford weiterhin möglich und wird für alle bislang nicht geimpften Personen dringend empfohlen.

Ab Freitag gibt es in der Impfstelle des Kreises zudem den Valneva-Impfstoff. Es handelt sich um einen Totimpfstoff, der insbesondere dann genutzt werden kann, wenn nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis eines anderen Covid-19-Impfstoffs eine produktspezifische, medizinische Kontraindikation besteht oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen aufgetreten sind. Dies ist im Einzelfall ärztlich zu beurteilen.

Alternativ zu den bereits empfohlenen Impfstoffen empfiehlt die STIKO zur Grundimmunisierung gegen Covid-19 auch den Impfstoff Valneva für Personen zwischen 18 und 50 Jahren mit zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens vier Wochen. Die Anwendung von Covid-19 Valneva während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen. Ungeimpfte Personen mit einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion können eine Impfstoffdosis Covid-19 Valneva zur Vervollständigung der Grundimmunisierung erhalten.

Weitere Informationen gibt es über die Homepage des Kreises Herfords unter www.kreis-herford.de/impfstellen.

In den beiden Impfstellen wird auch in der nächsten Woche weiter geimpft. Aufgrund des erhöhten Aufkommens abwechselnd auch an den nächsten beiden Freitagen.

Die Impflinge werden darum gebeten, im Vorhinein einen Termin in der Impfstelle zu vereinbaren. Eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung ist zwar möglich, führt aber bei erhöhtem Aufkommen zu Wartezeiten und Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden.

In beiden Impfstellen stehen neben den angepassten mRNA-Impfstoffen zur Auffrischungsimpfung nach wie vor die bislang bekannten Vakzine für die Grundimmunisierung (mRNA (5-11 Jahre + ab 12 Jahren + Novavax (ab 12 Jahren) + Valvena zur Verfügung.

Die Impfstelle in Herford (Augustiner Platz 4) bietet an diesem Freitag, 30. Oktober., von 14 bis 18 Uhr Impfungen an. Die Impfstelle in Enger bietet sowohl am Mittwoch, 5. Oktober, von 14 bis 18 Uhr als auch am Freitag, 7. Oktober, von 14 bis 18 Uhr Impfungen an.

Bisher 539.346 Impfungen verabreicht

Im Kreis Herford wurden bislang 539.346 Corona-Schutzimpfungen Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 179.015 Erstimpfungen, 183.357 Zweitimpfungen sowie 145.141 erste und 31.833 zweite Auffrischungsimpfungen. Der angepasste Impfstoff BA.1 wurde für Auffrischungsimpfungen im Kreis Herford bisher 341 Mal verimpft. Der angepasste Impfstoff BA.4/5 wurde im Kreis Herford bislang 161 Mal verimpft.

Der größte Anteil aller Impfungen liegt bei den 18 bis 59-Jährigen. Hier wurden bislang 283.407 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 96.743 Erstimpfungen, 100.909 Zweitimpfungen sowie 79.519 erste und 6.236 zweite Auffrischungsimpfungen.

Bei den über 60-Jährigen wurden bislang 225.288 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 68.716 Erstimpfungen, 69.564 Zweitimpfungen sowie 61.534 erste und 25.472 zweite Auffrischungsimpfungen.

Bei den 12 bis 17-Jährigen wurden bislang 23.694 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 9.966 Erstimpfungen, 9.528 Zweitimpfungen sowie 4.075 erste und 125 zweite Auffrischungsimpfungen.

Bei den 5 bis 11-Jährigen wurden bislang 6.957 Impfungen durchgeführt. Darunter fallen 3.590 Erstimpfungen, 3.356 Zweitimpfungen sowie 11 Auffrischungsimpfungen.