Herford

Seit Jahren ist die Straße Am Südwall eine Sackgasse. Autofahrer können zwar von der Elverdisser Straße in die 300 Meter lange Straße einbiegen, landen aber kurz vor der Einfahrt zur Friedhofstraße vor Pollern. Lediglich die Fahrer der SWK besitzen einen Schlüssel, um mit ihren Müllfahrzeugen die Poller passieren zu können. Doch die Stadt will die Sackgassenregelung aufheben. Hintergrund ist der geplante Ausbau der Straße Am Südwall.

Von Ralf Meistes