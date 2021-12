Apotheker sind bereit zum Mitimpfen

Kunden fragen schon nach dem Pieks gegen Corona – Mitarbeiter in Enger geschult, Spenger planen Fortbildung

Enger/Spenge

Nachdem die Politik verkündet hat, dass auch Apotheker, Zahnärzte und sogar Tierärzte fortan gegen Corona impfen dürfen, hat es in der Mühlen-Apotheke in Enger schon so manche Anfrage gegeben. Doch noch muss Jens Kosmiky seine Kunden vertrösten.

Von Kathrin Weege