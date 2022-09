Herford

Der Streit zwischen CDU-Stadtverband und CDU-Ratsfraktion - bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Stadtpark Schützenhof sollte er eher im Hintergrund eine Rolle spielen. Und so gab der neu gewählte Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Jörg Haferkorn (49), die Richtung der kommenden Monate vor: „Lasst uns in der nächsten Zeit für Inhalte stehen, miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.“

Von Ralf Meistes