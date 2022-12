Auf dem Gelände eines ehemaligen Reifenhandels an der Ahmser Straße soll ein Neubau entstehen

Herford

„Links das Stelzenhaus, rechts ein Rattenloch, wo früher mal ein Reifenhandel war. Es gibt schönere Einfahrten in die Stadt als die über die Ahmser Straße“, sagt Herbert Even (Die Grünen) am Donnerstag im Bauausschuss. Das soll sich jetzt ändern. Die Medzentrum Herford GmbH & Co.KG plant auf dem Gelände Ahmser Straße 5 bis 9 den Bau eines Ärztehauses.

Von Ralf Meistes