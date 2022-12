Auf diesen Straßen in Herford gilt bald Tempo 30

Die Stadt Herford will den Verkehr weiter entschleunigen - und die Politik folgt ihr. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses haben mehrere Straßenabschnitte aus dem Netz der Vorfahrtsstraßen genommen und sie in angrenzende Tempo-30-Zonen integriert - natürlich inklusive Rechts-vor-Links.

Vor Schulen - wie hier an der OPG in Hiddenhausen -, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern müssen Autofahrer bereits den Fuß vom Gas nehmen.

Konkret geht es um folgende Straßen(-abschnitte):



1. Im Großen Vorwerk

2. Am Hundebach und An der None (von Am Hundebach bis Schwarzenmoorstraße)

3. Ortsieker Weg (von An der None bis Bismarckstraße)

4. Auf dem Dudel

5. Hochstraße