Aufregung am Vorsteherweg um zwei gefällte Bäume

Es bleibt kompliziert: Gerade erst ist den Anwohnern der Markusgasse in Pödinghausen versichert worden, dass es im Fall einer Bebauungsplanänderung zugunsten von Wohnbebauung auf der Freifläche „Vorsteherweg“ noch nichts entschieden sei, da werden am Samstag zwei große Bäume gefällt.

Zwei Tage nach den Berichten in der Ratssitzung am Donnerstag fallen am Samstag zwei große Bäume in dem unter Landschaftsschutz stehenden Siek am östlichen Ende des 3,4 Hektar großen Areals.