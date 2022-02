Auftragsbücher bei Kannegiesser gut gefüllt

Hersteller industrieller Waschtechnik größter Arbeitgeber in Vlotho

Vlotho

Anfang 2020 waren bei Kannegiesser die Auftragsbücher gut gefüllt. Dass es in der Pandemie keine Ausfälle in der Produktion gegeben hat, ist den sehr früh und konsequent eingeführten Schutzmaßnahmen zu verdanken. Für 2022 strebt Vlothos größter Arbeitgeber die Erfolge von vor Corona an.

Von Jürgen Gebhard