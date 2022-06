Auszeichnung für drei Ehrenamtler

Die Eröffnung des Weinfestes am Freitagabend hat der Stadt den festlichen Rahmen für eine besondere Ehrung geboten: Bürgermeister Rocco Wilken konnte die Urkunden für die jeweils mit 250 Euro dotieren Bürgerpreise 2021 überreichen. Ein Gruppenpreis wurde dieses Mal nicht vergeben, sondern drei Einzelpreise an verdiente Ehrenamtler verliehen.

Bürgermeister Rocco Wilken (2. von links) überreicht die Urkunden für die Bürgerpreise an Florian Schrader, Peter Lange und Willi Südmersen (von links).

„Mit diesem Preis würdigen wir das herausragende Engagement verdienter Vlothoer Ehrenamtler, die sich seit Jahren in den Dienst der Stadtgesellschaft gestellt haben“, sagte der Bürgermeister. Aufgrund des vielfältigen ehrenamtlichen Einsatzes in der Stadt habe der Bürgerpreis neben dem im Herbst verliehenen Heimatpreis seinen berechtigen Platz, so Wilken.