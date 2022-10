Herford

Die Reaktionen auf die beiden Verkehrsversuche an der Mindener Straße und der Vlothoer Straße zeigen, wie sehr sich Autofahrer und Radfahrer zuweilen in die Quere kommen. Der Straßenraum ist begrenzt, der Stadtrat muss deshalb Prioritäten setzen. Jetzt will die Stadtverwaltung von den Herforderinnen und Herfordern konkret wissen, weshalb sie mit welchem Verkehrsmittel wohin fahren.

Von Ralf Meistes