Seit Anfang April ist der Schnatweg für den Kfz-Verkehr gesperrt. Pömpel und ein runder Betonpoller versperren den Weg. Seitdem liefern sich Autofahrer und Stadtverwaltung allerdings ein Katz-und-Maus-Spiel, wie jetzt in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses deutlich wurde.

Stadt Herford muss am Schnatweg nachbessern - Findling zur Seite gerollt

Am Schnatweg hat die Stadt Herford eine Treckerschleuse installiert, um die Straße für den Pkw-Verkehr zu sperren. Nachdem Autofahrer anfangs das Hindernis umkurvt haben, wurde seitlich ein Betonpoller platziert.

Denn anfangs haben Autofahrer die Sperrung ignoriert, in dem sie seitlich an den Pollern vorbeigefahren sind. Schließlich ist der Schnatweg eine beliebte Abkürzung, um von der Laarer Straße zur Diebrocker Straße zu gelangen. Anfang April hatte die Stadt Herford den Bereich Am Freistuhl/Schnatweg als Sackgasse ausgeschildert. Bereits im Juni 2019 hatte der Verkehrsausschuss den Beschluss gefasst, die Strecke für den Durchgangsverkehr zu sperren.