Zwei Frauen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Herford am Dienstagmittag verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.12 Uhr auf der Sophienstraße.

Frauen aus Hiddenhausen und Bielefeld bei Unfall in Herford verletzt

Eine 60-Jährige aus Hiddenhausen befuhr die Sophienstraße in Richtung Bünder Straße. Hinter der dortigen Bahnunterführung geriet die 60-Jährige mit ihrem grauen Toyota Yaris im Bereich der Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. In der Kurve stieß sie mit dem schwarzen Seat einer 40-Jährigen aus Bielefeld zusammen.

Diese beabsichtigte die Sophienstraße in Richtung Goebenstraße zu fahren. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch die Wucht der Kollision verletzt und zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beschädigten Pkws musste die Sophienstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt.